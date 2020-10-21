Olay, geÃ§en hafta Esentepe'de bulunan avukatlÄ±k bÃ¼rosunda yaÅŸandÄ±.

AralarÄ±nda ticaret anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ± bulunan ve alacaklÄ± olan milli Kick BoksÃ§u Samet Keser ve kardeÅŸi milli boksÃ¶r Seyda Keser avukat aracÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile anlaÅŸmak iÃ§in borÃ§lu tarafla avukatlÄ±k bÃ¼rosunda buluÅŸtu. BuluÅŸtuklarÄ± avukatlÄ±k bÃ¼rosunda tartÄ±ÅŸmaya baÅŸlayan taraflar kavgaya tutuÅŸtu, ancak araya girenler taraflarÄ±n yumruklu kavgasÄ±na engel olamadÄ±.

Ã‡Ä±kan kavgada boksÃ¶r kardeÅŸlerin Ã¶ldÃ¼resiye dÃ¶vdÃ¼ÄŸÃ¼ Erdem A. ve Ebubekir N.Ã–'nÃ¼n yÃ¼zÃ¼ kanlar iÃ§inde kalÄ±rken olay polis ekiplerine bildirildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen polis ekipleri, yaralÄ± kiÅŸileri gÃ¶rÃ¼nce saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Bu sÄ±rada baÅŸÄ±ndan ciddi ÅŸekilde darbeler alan Erdem A. ve Ebubekir N.Ã–'nÃ¼n ambulans gelene kadar polis aracÄ±nda bekledi. Bir sÃ¼re sonra gelen saÄŸlÄ±k ekipleri ambulansa aldÄ±klarÄ± yaralÄ±lara ilk mÃ¼dahalede bulundu. YaralÄ±lar daha sonra tedavileri iÃ§in hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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GÃœVENÄ°P GELDÄ°K, SÄ°LAHIMI ALIP DÃ–VDÃœLER

Kavgada yaralanan Ebubekir N.Ã–. "Bizi gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapalÄ±m diye buraya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±lar, avukatlÄ±k bÃ¼rosu olduÄŸu iÃ§in gÃ¼venip geldik, 8 kiÅŸi bir anda vurmaya baÅŸladÄ± dedi. Darp edilen Erdem A. "Kavga sÄ±rasÄ±nda belimdeki taÅŸÄ±ma ruhsatlÄ± silahÄ±mÄ± gÃ¶rdÃ¼ler "Demek buraya silahla geldiniz" diyerek silahÄ±mÄ± belimden Ã§ektiler. Bizi zaten dÃ¶vmÃ¼ÅŸlerdi, ben onlara silah Ã§ekmiÅŸim gibi dÃ¶vmeye devam ettiler" diye konuÅŸtu.

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SÄ°LAH Ã‡EKTÄ°LER DÃ–VDÃœK

TartÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± kiÅŸileri dÃ¶ven boksÃ¶r kardeÅŸler "AramÄ±zdaki alacak verecek olayÄ±nÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in avukatlÄ±k bÃ¼rosunda buluÅŸtuk, silah Ã§ektiler, kavga Ã§Ä±ktÄ± dÃ¶vdÃ¼k. 8 kiÅŸi yok onlar iki kiÅŸi biz Ã¼Ã§ kiÅŸiyiz. Ä°kiye iki kavga yaptÄ±k araya girenler bizi ayÄ±rdÄ±" diye konuÅŸtu.

Polis kavgaya karÄ±ÅŸan boksÃ¶r kardeÅŸler Samet Keser ve kardeÅŸi Seyda Keser ve yanlarÄ±ndaki HakkÄ± Kaya'yÄ± gÃ¶zaltÄ±na alarak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Daha sonra adliyeye sevk edilen boksÃ¶r kardeÅŸler ve yanlarÄ±nda bulunan HakkÄ± Kaya adli kontrol ÅŸartÄ± ile serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.