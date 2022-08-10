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Şişli'de doğalgaz borusu patladı! Cadde trafiğe kapatıldı

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#Doğalgaz#Patlama#Şişli
Şişlide doğalgaz borusu patladı Cadde trafiğe kapatıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 13:48

ŞİŞLİ'de, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan alt yapı çalışması sırasında iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi. Delinmenin ardından, doğalgazın borudan basınçla çıkması çevrede paniğe neden oldu. Yetkililer, vanayı kapatarak gaz akışını keserken, tadilat yapılabilmesi için yaklaşık 45 dakika boyunca borudaki doğalgazın boşalması beklendi.

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Gülbahar Mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde saat 13.30'da İSKİ tarafından yürütülen 'Atık Su Bakım Onarım Çalışması' sırasında, asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğalgaz ana dağıtım borusunu deldi. Delinmenin ardından, doğalgazın borudan basınçla çıkması nedeniyle çevrede panik yaşandı. Boruyu delen operatör ise iş makinesiyle birlikte olay yerinden uzaklaştı. 

BORUDAKİ GAZIN BOŞALMASI İÇİN 45 DAKİKA BEKLENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak gaz sızıntısının yaşandığı bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. İGDAŞ görevlileri, vanayı kapatarak gaz akışını kesti. Tadilat yapılabilmesi için yaklaşık 45 dakika boyunca borudaki doğalgazın boşalması beklenildi. Biriken gazın tamamen boşalmasının ardından boru, ekipler tarafından tamir edildi. 

Doğalgazın borudan boşalması sırasında çıkan gürültü yüzünden cadde sakinleri evlerine ya da iş yerlerine kaçarken, bazı vatandaşlar ise merakla yaşanılanları izledi. Bazı vatandaşlar sızıntıyı cep telefonlarıyla kayıt altına alırken, bazıları da çıkan gürültü nedeniyle kulaklarını tıkamak zorunda kaldı.

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"PATLAMA OLDU KEPÇE KAÇTI GİTTİ"

Caddede esnaflık yapan Tekin Cantemur "Kanalizasyon çalışması vardı. Kepçe çalışma yaparken takıldı. Patlama oldu zaten. Kepçe ondan sonra geri kaçtı, gitti. Sonra güvenlik önlemi alındı. Yarım saat oldu hala gaz kaçağı devam ediyor" dedi.

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#Doğalgaz#Patlama#Şişli

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