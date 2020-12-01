Son dakika… Sisi lakaplı Seyhan Soylu hakkında yakalama kararı

YEŞİM Salkım; Murat Övüç ve Seyhan Soylu’nun kendisine yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeni ile İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme, yaptıkları bir çok paylaşımda Salkım’a yönelik ağır ifadeler içeren ikili hakkında uzaklaştırma kararı vermişti. Anılan karar, ikilinin Salkım hakkında yeni bir paylaşım yapmalarının da engelliyordu.

‘YASAK’ KARARINI İHLAL ETTİ

Ancak karara rağmen Soylu, Salkım’ı ima eden paylaşımlar yapmayı sürdürdü. Salkım bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Avukatı Merve Uçanok aracılığı ile, uzaklaştırma kararını veren mahkemeye başvuran Salkım, Soylu’nun, kararı ihlal ettiğini, hakkında tazyik hapsi verilmesi talebinde bulundu.

İTİRAZ RET EDİLDİ

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası kararını verdi. Mahkeme, Soylu’nun, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesi ile 4 günlük hapis cezası verdi. Soylu’nun avukatı bu karara itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Soylu’nun, Salkım’ı değil, başka iki kadını ima ettiği öne sürüldü. Ancak mahkeme bu savunmaya itibar etmedi. Mahkemenin ret kararı ile birlikte, hapis cezası da kesinleşti.

YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Mahkeme, kesinleşen kararı infaz savcılığına bildirdi. Savcılık 27 Kasım’da, Soylu hakkında, kararın infazı için emniyete yazı gönderdi. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Soylu’nun adresleri belirtilerek, kararın infaz edilmesi istendi. Polis ekiplerinin bugün Soylu’nun adresine gitmeleri bekleniyor. Belirtilen adreslerde bulunması halinde, Seyhan Soylu’nun, nöbetçi savcılığa sevki sonrası Bakırköy Kadın Cezaevine konulması bekleniyor.