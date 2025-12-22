Son dakika: Şişhane metro istasyonu kapatıldı

Haberin Devamı

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Olay nedeniyle Şişhane istasyonu geçici olarak işletmeye kapatıldı.

GEÇİCİ OLARAK İŞLETMEYE KAPATILDI



Olay 09.30 sıralarında meydana geldi. Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu. Bu nedeniyle istasyon geçici olarak işletmeye kapatıldı.

ARAÇLAR ŞİŞHANE İSTASYONU'NDA DURMAYACAK

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı Şişhane istasyonunda bir yolcunun intihar girişiminde bulunması nedeniyle Şişhane istasyonu işletmeye kapatılmıştır. Araçlarımız Şişhane istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" denildi.