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İSTANBUL,(DHA) 
Haber Giriş: 04.12.2020 - 08:42 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sis nedeniyle Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi

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Son dakika... Sis nedeniyle Şehir Hatları'nda bazı seferler iptal edildi
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İstanbul Şehir Hatları İstanbul Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle bazı seferini iptal etti.

İstanbul Şehir Hatları seferi sis nedeniyle iptal edilirken, yapılan yazılı açıklamada iptal edilen seferler şöyle açıklandı: "İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı, Sarıyer- Rumeli kavağı, Anadolu kavağı ağı Hattı, Haliç Hattı, Boğaz Hattı, Anadolu kavağı -Üsküdar Hattı"

 

 

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