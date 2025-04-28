Son dakika... Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: 'Başka bir kırılma noktasındayız'

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TBMM Meclis Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.



13 gündür tedavisi yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama geldi.

BAŞKA BİR KIRILMA NOKTASINDAYIZ

Hastanenin açıklamasında "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; Bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. Gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum." ifadelerine yer verildi.



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Doktorları Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtirken, sevenleri hastane önündeki bekleyişlerini sürdürüyor.

Hastane karşısına asılan Önder'in sağlığına kavuşmasıyla ilgili temennilerin yer aldığı ve afişler dikkat çekiyor.

