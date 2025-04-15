Son dakika... Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi. Önder'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: SAĞLIK DURUMU TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Önder'in sağlık durumuna ilişkin DEM Parti'den yapılan açıklamada, "DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder bu akşam geçirdiği ciddi kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Durumu ciddiyetini koruyan Önder’e doktorlar tarafından gerekli müdahale yapılmaya devam edilmektedir. En kısa zamanda iyi haberlerini almak için sağlık durumunu titizlikle takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

BAHÇELİ DOKTORLA GÖRÜŞTÜ

CNN Türk'ün aktardığı bilgiye göre; MHP lideri Devlet Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'in doktoruyla görüşüp sağlık durumuyla ilgili son durum bilgilerini aldı.

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'ACİL AMELİYATA ALINDI'

CNN Türk İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ: Mavi kodla (hızlı müdahale gerektiren) hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Ambulansın, Önder'i Kurtuluş'taki evinden çok hızlı bir şekilde en yakın hastaneye getirdiğini öğrendik. Ayrıca ciddi bir ameliyata alındığı bilgileri de geldi.

SAĞLIK BAKANLIĞI: TEDAVİSİ DEVAM ETMEKTE

Önder'in son durumuna ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan da bir açıklama geldi.

Açıklamada, "TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır. Tedavisi hastanede devam etmektedir." denildi.

İSTANBUL VALİSİ GÜL: İL SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZLE BİRLİKTE HASTANEYE İNTİKAL EDEREK SÜRECİ YERİNDE TAKİP ETTİK

Önder'in durumu ile ilgili İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabı X'ten açıklamada bulundu. Olayı öğrendikten sonra İl Sağlık Müdürü ile birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettiğini belirten Vali Gül, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kalp rahatsızlığı geçirdiği ilk anda İl Sağlık Müdürümüzle birlikte hastaneye intikal ederek süreci yerinde takip ettik. Doktorlarımız tarafından gerekli ilk müdahale yapılmış olup, tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Kendisine acil şifalar diliyorum."

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TBMM Meclis Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştır.



Tedavisi hastanede devam etmektedir. — T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) April 15, 2025

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: TBMM Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder’e, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tedavisi hassasiyetle sürdürülen Sayın Önder’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, kendisine acil şifalar diliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e geçirdiği rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kendisine Rabbimden acil şifalar diliyorum.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sn Sırrı Süreyya Önder’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz.