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CANLI Son dakika... Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

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#Sırrı Süreyya Önder#Vefat#DEM Parti
Son dakika... Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2025 16:27

Kalp rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den acı haber geldi. Sırrı Süreyya Önder, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

ADALET BAKANI TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
ADALET BAKANI TUNÇTAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Önder için başsağlığı mesajı yayınladı.

Adalet Bakanı Tunç, başsağlığı mesajında ifadeleri kullandı:

"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum.

Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır.

Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.

Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun."

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYADAN BAŞSAĞLIĞI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vefatının ardından Sırrı Süreyya Önder'in ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.

Yerlikaya, sosyal medyada yayınladığı paylaşımda "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI
HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Hastaneden yapılan açıklamada "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarihi ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarihi ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ
SIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?
SIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR

Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman'da dünyaya geldi. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı.

Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.

“Beynelmilel” (2006, Altın Portakal Ödüllü), “Otobüs” (2010) ve “F Tipi Film” gibi yapımlarla senarist, yönetmen ve oyuncu olarak tanındı. 1991’de Halide Tülay Demirsöz ile evlendi, ancak evlilik kısa sürdü. Bu evlilikten Ceren adında bir kızı var.

24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.

TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder  çoklu organ yetmezliğinden 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineADALET BAKANI TUNÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
timelineİÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI
timelineHASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI
timelineSIRRI SÜREYYA ÖNDER HAYATINI KAYBETTİ
timelineSIRRI SÜREYYA ÖNDER KİMDİR?
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sırrı Süreyya Önder#Vefat#DEM Parti

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