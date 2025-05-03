Son dakika... Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, tedavi gördüğü hastanede organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Önder için başsağlığı mesajı yayınladı.
Adalet Bakanı Tunç, başsağlığı mesajında ifadeleri kullandı:
"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet diliyorum.
Merhum Sırrı Süreyya Önder; samimi kişiliği, insani yönü, bir çok konuda sergilediği uzlaşmacı tavrı ve terörsüz bir Türkiye idealine katkı sunma gayretiyle daima hatırlanacaktır.
Ruhu şâd, mekânı cennet olsun.
Ailesinin, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun."
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vefatının ardından Sırrı Süreyya Önder'in ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi.
Yerlikaya, sosyal medyada yayınladığı paylaşımda "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’e Allah’tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
TBMM Başkanvekili ve— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 3, 2025
İstanbul Milletvekili
Sayın Sırrı Süreyya Önder’e
Allah’tan rahmet;
değerli ailesine ve
sevdiklerine başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet olsun.
Hastaneden yapılan açıklamada "Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, 15.04.2025 tarihi ve saat 22:41’de şuuru kapalı, solunum ve kardiyak arrest tablosunda ambulans ile kalp - akciğer masajı eşliğinde hastanemize getirilmiştir. Kendisine acilen “Aort Diseksiyonu” tanısıyla Bentall operasyonu (aort kapak değişimi ve çıkan aort değişimi) ve tek damar by-pass ameliyatı yapılmıştır. Hastamızın ameliyat sonrasında yoğun bakım ünitemizde ECMO (Kalp destek cihazı) ve yoğun tıbbi tedavi altında hemodinamik stabilitesi sağlanmıştır. Hayati tehlikesi giderek artan hastanın nörolojik tablosu ağırlaşmış, çoklu organ yetmezliğine girmiştir. Sayın Sırrı Süreyya ÖNDER, yoğun bakım ünitemizdeki tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 03.05.2025 tarihi ve saat 16:10’da hayatını kaybetmiştir" ifadeleri yer aldı.
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, tedavisinin 18. gününde çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Sırrı Süreyya Önder, 7 Temmuz 1962 tarihinde Adıyaman'da dünyaya geldi. Yönetmenlik, senaristlik, oyunculuk, müzik yapımcılığı ve ulusal basında köşe yazarlığı yaptı.
Fakültelerde sinema dersleri verdi. Senaryosunu yazıp yönettiği bir filmi, uyarlamasını yaptığı bir filmi ve sadece senaryosunu yazdığı bir filmi bulunmaktadır.
24. Dönemde İstanbul, 25 ve 26. Dönemlerde Ankara Milletvekili seçildi. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı İdare Amiri, 25 ve 26. Dönemlerde Anayasa Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı.
TBMM Başkanvekili olan Sırrı Süreyya Önder çoklu organ yetmezliğinden 3 Mayıs 2025'te hayatını kaybetti.