Son dakika: Şırnak'ta iki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada " Eren-13 Operasyonlarında; Şırnak-Merkez ilçe Gabar Dağı bölgesinde, Jandarma Komando birliklerince J-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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