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Son dakika... ÅžÄ±rnak'ta 'Eren Abluka-5 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±

#ÅžÄ±rnak#Eren Abluka-5 Operasyonu#Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca ÅžÄ±rnakâ€™ta 581 personelin katÄ±lÄ±mÄ±yla 'Eren Abluka-5 Åžehit Jandarma Er Åžakir Elkovan' operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼lke gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karmak ve bÃ¶lgede barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek amacÄ±yla ÅžÄ±rnak'ta Eren Abluka-5 (ÅžÄ±rnak-Gabar DaÄŸÄ±-KarageÃ§it) Åžehit Jandarma Er Åžakir Elkovan Operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Son dakika... ÅžÄ±rnakta Eren Abluka-5 Operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±

Ã‡akÄ±rsÃ¶ÄŸÃ¼t Jandarma Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda; jandarma Ã¶zel harekat, jandarma komando ve gÃ¼venlik korucu timlerinden oluÅŸan 581 personel gÃ¶rev alÄ±yor.

Son dakika... ÅžÄ±rnakta Eren Abluka-5 Operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±

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Operasyonun 1'inci gÃ¼nÃ¼nde, ÅžÄ±rnak ili Gabar DaÄŸÄ± KarageÃ§it bÃ¶lgesinde yapÄ±lan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 26 maÄŸara ve 3 sÄ±ÄŸÄ±nakta; 1 adet el bombasÄ±, 3 adet obÃ¼s mÃ¼himmatÄ±, 2 adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 1 adet patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 2 adet piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼ ile Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.

Son dakika... ÅžÄ±rnakta Eren Abluka-5 Operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±

Yurt iÃ§inde terÃ¶rÃ¼n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§im yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Abluka OperasyonlarÄ±'nÄ±n, halkÄ±n desteÄŸi ile inanÃ§lÄ± ve kararlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸarÄ±yla devam ettiÄŸi belirtildi.Â 

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Son dakika... ÅžÄ±rnakta Eren Abluka-5 Operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±

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