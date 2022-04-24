Son dakika... ÅžÄ±rnak'ta 'Eren Abluka-5 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±

Haberin DevamÄ±

BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼ Ã¼lke gÃ¼ndeminden Ã§Ä±karmak ve bÃ¶lgede barÄ±ndÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen terÃ¶ristleri etkisiz hale getirmek amacÄ±yla ÅžÄ±rnak'ta Eren Abluka-5 (ÅžÄ±rnak-Gabar DaÄŸÄ±-KarageÃ§it) Åžehit Jandarma Er Åžakir Elkovan Operasyonu baÅŸlatÄ±ldÄ±.

Ã‡akÄ±rsÃ¶ÄŸÃ¼t Jandarma Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nca yÃ¼rÃ¼tÃ¼len operasyonda; jandarma Ã¶zel harekat, jandarma komando ve gÃ¼venlik korucu timlerinden oluÅŸan 581 personel gÃ¶rev alÄ±yor.

Haberin DevamÄ±

Operasyonun 1'inci gÃ¼nÃ¼nde, ÅžÄ±rnak ili Gabar DaÄŸÄ± KarageÃ§it bÃ¶lgesinde yapÄ±lan arama ve tarama faaliyetinde tespit edilen 26 maÄŸara ve 3 sÄ±ÄŸÄ±nakta; 1 adet el bombasÄ±, 3 adet obÃ¼s mÃ¼himmatÄ±, 2 adet el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ± ve 1 adet patlayÄ±cÄ± dÃ¼zeneÄŸi, 2 adet piyade tÃ¼feÄŸi ÅŸarjÃ¶rÃ¼ ile Ã§ok sayÄ±da Ã¶rgÃ¼tsel dokÃ¼man ve yaÅŸam malzemesi ele geÃ§irildi.

Yurt iÃ§inde terÃ¶rÃ¼n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§im yÃ¼rÃ¼tÃ¼len 'Abluka OperasyonlarÄ±'nÄ±n, halkÄ±n desteÄŸi ile inanÃ§lÄ± ve kararlÄ± bir ÅŸekilde baÅŸarÄ±yla devam ettiÄŸi belirtildi.Â

Â