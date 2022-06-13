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Şırnak'ta Eren Abluka-17 Operasyonu başlatıldı

#Şırnak#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka-17 Operasyonu
Şırnakta Eren Abluka-17 Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak’ta 574 personelin katılımıyla Eren Abluka-17 Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz-2 Operasyonu başlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Şırnak ilinde 'Eren Abluka-17 (Şırnak-Cudi Dağı-Tuşimiya-Şildi Deresi) Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz 2022-2 Operasyonu' başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 574 personel 41 operasyonel tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor."

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#Şırnak#İçişleri Bakanlığı#Eren Abluka-17 Operasyonu

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