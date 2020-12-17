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AA
Haber Giriş: 17.12.2020 - 18:38 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Şırıngalı çikolatadan hayatını kaybetmişti... Firma yetkilileri tutuklandı

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Son dakika haberi: Şırıngalı çikolatadan hayatını kaybetmişti... Firma yetkilileri tutuklandı
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Son dakika haberi... Diyarbakır'da geçen yıl şırınga şeklinde ambalajı bulunan sıvı çikolatayı yediği sırada fenalaşarak hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç Umut Bilgi'nin ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda asli kusurlu bulunan 2 firma yetkilisi tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca 28 Kasım 2019'da merkez Yenişehir ilçesinde yaşayan ve Seyrantepe İlkokulunda okuyan Bilgi'nin, bir bakkaldan aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağı boğazına kaçması sonucu yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, hazırlanan bilirkişi raporunda, asli kusurlu bulunan 5 firma yetkilisinin ifade işlemleri tamamlandı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen üretici firma yetkilisi S.Y. ve U.Y. "taksirle öldürmek" suçundan tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Eğitim gördüğü okulun yakınlarındaki bir marketten 28 Kasım 2019'da aldığı çikolatayı yerken ambalajın kapağının boğazına kaçması sonucu fenalaşan Miraç Umut Bilgi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmış, 6 Aralık 2019'da yaşamını yitirmişti.

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