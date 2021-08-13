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HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sinop'un Ayancık ilçesinde köprüde büyük panik! Çökme tehlikesi yaşandı
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Haber Giriş: 13.08.2021 - 15:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sinop'un Ayancık ilçesinde köprüde büyük panik! Çökme tehlikesi yaşandı

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Sel afetini yaşayan Sinop'un Ayancık ilçesinde vatandaşların insan zinciri oluşturduğu sırada köprüde çökme tehlikesi yaşandı. Uyarıların ardından vatandaşlar panikle köprünün üstünden ayrıldı. O anlar anbean kaydedildi.

CNN Türk muhabiri Samet Güner, Sinop'un Ayancık ilçesinde köprüde yaşanan paniği canlı yayında anlattı...

Sinop Ayancık'ta ağır hasar almış bir köprüden ağır tonajlı kamyonların geçmesine izin verilmiyordu. Köprünün üzerinde çok sayıda vatandaş yardım etmek için insan zinciri oluşturmuştu. Bu noktaya geldiğimizde 'Köprüde insanlar var, güvenli mi?'' demiştik, mühendisler ''gerekli kontroller yapılıyor, yaya için güvenli demişti.

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"KÖPRÜ YIKILACAK, UZAKLAŞIN"

Köprünün burasında açılma vardı. Bir anda haber geldi, dediler ki ''Köprü yıkılacak, uzaklaşın'' diye. Bir anda bizde bulunduğumuz noktadan koşarak uzaklaştık.

"PANİK HAVASI OLDU, HERKES UZAKLAŞTI"

Polis, askerler hemen burayı organize ettiler, yayaları çıkardılar. Çevik kuvvet, asker bir taraftan. bir anda buradan yayalar uzaklaştırıldı. Tabi bir anda panik havası oldu. Herkes uzaklaştı. Çalışanlar vardı, köprünün orada. Mühendisler de o anda hemen gelip baktılar.

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Burada kontrol yaptılar. Nasıl yapıyorlar o kontrolü? Buradaki aralığı takip ediyorlar. Buradaki aralığın genişlemesini, köprünün açılmasını takip ediyorlardı.

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