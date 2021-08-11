Son dakika: Sinop Ayancık'ta şiddetli yağış... Prof. Dr. Orhan Şen önümüzdeki 3 güne dikkat çekti ve uyardı

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Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Sinop ve Bartın da etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bölgedeki hava durumu ile ilgili son bilgileri paylaştı.



Şen'in açıklamaları şöyle:

Denizlerden gelen rüzgar karalarda sıcak havanın üzerine geldiği zaman aşırı yağışlar meydana getiriyor. Yağışlar önümüzdeki 3 gün devam edecek. Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, İç Anadolu, Kütahya gibi yerlerde devam edecek. Önemli olan birkaç ili uyarmamız gerekiyor.

Sinop, Samsun, Ordu çevreleri ve Kastamonu’da 100 kilograma yakın yağış bekleniyor. Yarın da ihtimal var dikkat edilmesi gerekiyor. Yağışlar yarın Türkiye’nin kuzey ve doğusuna doğru hareket edecek. Karadeniz Bölgesinde 3 gün yüksek yağış ihtimali var.

Kuvvetli yağış uyarısı varsa yükseklere doğru hareket etmek lazım. Dereler birden taşabilir. 60 santimlik bir su birikintisi araçları yüzdürebilir.

Yarından itibaren yangın açısından güneyde de aşırı rüzgar var.

VATANDAŞLAR HELİKOPTERLE KURTARILIYOR



Sinop'un Ayancık ilçesinde, sağanağın ardından çayın taşması sonucu mahsur kalan vatandaşların helikopter ile kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İlçede Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı.

Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor.

İlçedeki kurtarma operasyonuna iş makinaları da destek veriyor.

Öte yandan Sinop-Ayancık karayolunda 2 noktada yaşanan heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldaki heyelanın temizlenme çalışmaları sürüyor.

Kurtarma ekiplerinin ilçeye Türkeli, Çatalzeytin ve Kastamonu karayolu üzerinden ulaşmaya çalıştığı belirtildi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), Sinop'taki aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel ve su baskınlarıyla ilgili, "Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir." bilgisi paylaşıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, Sinop'taki aşırı yağışın şehir merkezi ve Ayancık ilçesinde etkili olduğu, sel ve su baskınlarının meydana geldiği anımsatıldı. Ayancık'ta, aşırı yağış sonucu mahsur kalan bazı vatandaşlar için 2 hava aracının görevlendirildiği belirtilen açıklamada, Sinop AFAD'dan 2 araç ile 6 personelin çalışmalarda yer aldığı, Tokat AFAD İl Müdürlüğünden 3 personel, bir araç, bir bot ve 2 motopomp, Samsun AFAD İl Müdürlüğünden 10 personel, 2 araç personelin de görevlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Bunlara ek olarak, Ordu'da ihtiyaten bulunan 13 personel, 5 araç, 2 botun da çalışmalara destek vermek üzere yönlendirildiği ifade edilen açıklamada, "SAKOM'dan alınan bilgiye göre, Sinop Ayancık Devlet Hastanesi tahliye edilmektedir." bilgisi verildi.

Sinop Türkeli Ayancık yolunun ulaşıma kapandığı, bölgedeki çalışmalara, karayollarından 5 kamyon, 4 dozer, 3 greyderin katıldığı aktarılan açıklamada, itfaiye ekiplerinin su boşaltma çalışmaları yaptığı bildirildi.

Açıklamada, Sinop genelinde bugün gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı da yapıldı.

BARTIN'DAKİ ÇALIŞMALAR

Açıklamada, Bartın'da başlayan aşırı yağış sonucu yaşanan sel ve heyelanla ilgili de bilgi verildi.

Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan bir vatandaşın arama çalışmalarının Bartın AFAD'dan 3 ekip, 6 personel ile devam ettiği belirtilen açıklamada, çalışmalara destek vermek için, Ankara AFAD'dan 21 personel ve 4 araç, Sakarya AFAD'dan 5 personel, bir araç, bir bot ve 5 motopomp, Samsun AFAD'dan 2 personel ve bir arama köpeği, Jandarma Genel Komutanlığından ise sualtı arama ekibinin olay bölgesine sevk edildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanlığından 12 personel, 4 ambulans ile ilçe itfaiye ekiplerinin de olay bölgesinde görev yaptığı ifade edilen açıklamada, "Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkisinde, yoğun yağış sonucu bir köprüde meydana gelen göçükte yaralanan 13 kişiden 8'inin tedavisine devam edilmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

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