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ERZURUM, (DHA)-
Haber Giriş: 19.08.2021 - 15:26 | Son Güncelleme:

Son dakika: Sınırda güvenlik had safhada! Her yer didik didik aranıyor

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Son dakika: Sınırda güvenlik had safhada! Her yer didik didik aranıyor

Afganistan'da Taliban'ın yönetimi ele geçirmesi ile birlikte Türkiye'ye olabilecek insan göçünü önlemek için sınırda güvenlik had safhaya çıkarıldı. Jandarma ve Özel Harekat polisleri kaçak geçişleri engellemek için aralıksız denetimlerini sürdürüyor.

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  • Sınırda güvenlik had safhaya çıkarıldı
  • Sınırda güvenlik had safhaya çıkarıldı
  • Sınırda güvenlik had safhaya çıkarıldı
  • Sınırda güvenlik had safhaya çıkarıldı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Taliban’ın yönetimini ele geçirdiği Afganistan’dan olası bir göç dalgasının önüne geçilmesi için İran sınırında kaçak geçişlerin önlenmesi için yoğun güvenlik önlemi alındı. Tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığı sınırda jandarma ve Özel Harekat polisleri, kuş uçurtmuyor.

Sınır hattında PKK terör örgütüne hem de kaçak göçmenlere yönelik uygulama yapılıyor. Bölgede devriye görevi yapan ekipler, menfezler ve dere yataklarını didik didik arıyor. Güvenlik güçleri, gece de sınır hattında bölgeyi termal gece görüşlü kameralarla izliyor.

Son dakika: Sınırda güvenlik had safhada Her yer didik didik aranıyor

Bölge, havadan İHA, SİHA, dron ve helikopterlerle takip ediliyor.

Iğdır ve Ağrı’nın İran sınır hattında yapılan 144 kilometrelik modüler sınır güvenlik duvarı, teröristlerin ve kaçakların geçişini engelliyor.

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Bu arada, bir süre önce sınır hattı boyunca, 2 metre genişliğinde ve 3 metre yüksekliğindeki 7 tonluk seyyar blok duvarların üzerine jiletli tel de çekildi.

Son dakika: Sınırda güvenlik had safhada Her yer didik didik aranıyor

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