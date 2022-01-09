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Son dakika... Sınır hattında hain saldırı: 3 şehit... Bakan Akar: 12 terörist öldürüldü, bu sayı artacak

#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Sarıkamış Şehitleri

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sarıkamış Harekatı'nın 107'nci yıl dönümü nedeniyle yapılan törende konuştu. Sınır hattındaki hain saldırıda 3 askerin şehit olmasıyla ilgili Bakan Akar, "12 terörist öldürüldü, bu sayı artacak" dedi. Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise "Sarıkamış, şanlı bir destan, hüzünlü bir ağıttır" ifadelerini kullandı.

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Bakan Akar, konuşmasında şunları söyledi:

Operasyonumuz devam ediyor. Bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Nereye kaçalarsa kaçsınlar hainleri bulacağız. Bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanlarını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız.

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Şehitlerimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum.

Mehmetçiğin bir asır önce burada ağır kış şartlarına rağmen milli ve manevi duygularla şehadet mertebesine ulaşmaları hafızalarımızda derin izler bırakmıştır.

Şanlı tarihimiz boyunca kutsal vatan toprağımızın her karışını mübarek kanıyla sulayan Mehmetçiğin fedakarlığı da vatana adanmışlık olarak tarihe geçmiştir.

'Şehitler Ölmez' inancıyla ve bu inancı benimseyen aziz milletimiz şehit olan on binlerce vatan evladımızın kahramanlık ve fedakarlıklarını nesiller boyu saygıyla hatırlayacaktır.

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Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman personeli de Sarıkamış'taki gibi atalarımızdan aldığı ilhamla, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır dışında azim ve kararlılıkla mücadele etmektedir.

PKK ve onun ayrılmaz bir parçası olan YPG'ye kim destek verirse versin, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele etmekte kararlıyız.

Sayın Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde etki alanı genişleyen Türkiye, bugün uluslararası ilişkilerde özne haline gelmiş, bölgesinde ve dünyada etkin bir güce ulaşmıştır. TSK da dünyanın sayılı ordularından biri haline gelmiştir.

BAKAN KASAPOĞLU: ŞANLI BİR DESTAN, HÜÜZNLÜ BİR AĞIT

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise "Sarıkamış, şanlı bir destan, hüzünlü bir ağıttır" dedi.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
"Aziz vatan için şahadete yürüyen tüm şehitlerimizi büyük bir hürmetle, minnetle ve rahmetle yadediyorum. Tüm vatan sathı şehitlerimizin kanlarıyla yazdıkları bir kahramanlık abidesidir. Ecdadımız büyük cesareti ile millet olma şuurunu bize kutlu bir emanet olarak bırakmıştır. Sarıkamış’ın hikayesi hem şanlı bir destan hem de hüzünlü bir ağıttır. 107 yıl Sarıkamış’tan geçen yol Asya bozkırların günümüze uzanan bin yıllık hikayedir. Çanakkale’de zafer kazanan kahramanlar ile Sarıkamış’ta can verenler aynı ruhu taşıyan farklı bedenlerdir. Bizler bin yıllık cesaretle, ferasetle, sadakatle bir olarak, beraber olarak yürümeye devam ediyoruz. Yolumuz lider ülke idealinden geçiyor. Yolumuz ecdadını anmak için yola düşen gençlerin kalbinden, enerjisinden, zihninden geçiyor. Gençlerimiz yalnız bu coğrafya için değil sahip oldukları adalet anlayışıyla tüm insanlık için büyük bir umudu temsil ediyor. Sarıkamış’ta son nefesini verenlerin emeği 1923’te kurulan bağımsız Türkiye Cumhuriyeti ile meyvesini vermiştir. Şehit kanları ile sulanan bu fidan aradan geçen yüz yılda koskoca bir çınara dönüşmüştür. O çınar bugün dosta güven düşmana korku vermektedir. O çınarı hep birlikte daha da büyüteceğiz, daha da güçlendireceğiz.

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Ecdadımızın canları pahasına koruduğu bayrağı olimpiyatlarda gururla dalgalandıran sporcularımızı güçlendirmeye, onların başarılarını daha da büyütmeye devam edeceğiz. Onların her biri ile iftahar ediyoruz. Bu memleketin bütün çocukları ile bütün gençleri ile gurur duyuyoruz. Ülke olarak gençlerin hem üreten hem de bu kutlu emaneti yarınlara daha güçlü taşıma anlayışı ile yetişmeleri bizim için en büyük öncelik. Başımız dik, alnımız açık milletimizin emrinde dosdoğru çalışmaya, bu aziz millete hizmetkar olmaya devam edeceğiz. Sarıkamış’ın aziz ve kahraman evlatları emin olsun ki onların emanetleri emin ellerdedir. Şehitlerimizi şahadetlerinin 107. yılında rahmetle ve minnetle anıyorum. Sizleri saygı ile sevgi ile selamlıyorum."

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#Milli Savunma Bakanı#Hulusi Akar#Sarıkamış Şehitleri

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