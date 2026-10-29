Son dakika... Sinem Dedetaş'a ev hapsi kararıyla tahliye

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Sinem Dededaş hakkında ev hapsi şeklinde tahliye kararı verildi.

Kararı Sinem Dedetaş'ın avukatı Akın Atalay duyurdu. Akın Atalay, "Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir" dedi.

SİNEM DEDETAŞ KİMDİR?

Sinem Dedetaş 1981 yılında Eskişehir'de doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümünde ve yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Babası CHP Eskişehir İl Sekreteri, kayınpederi de Eskişehir'de yine CHP'den ilçe başkanlığı yapan Dedetaş, 2011 yılında CHP'ye katıldı ve genel seçimlerde milletvekili aday adayı oldu, ama aday gösterilmedi.

Haberin Devamı

2014-2016 yılları arasında Gemi Mühendisleri Odası yönetim kurulu başkanlığı yapan Dedetaş, bu makamda görev alan ilk kadındı. 2019'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketlerinden Şehir Hatları genel müdürü olarak atandı. Bu görevi Aralık 2023'e kadar sürdürdü. Görevi esnasında, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği’nin 2023-2025 Suyolu Taşımacılığı Komitesi (Waterborne Transport Committee) başkanlığına seçildi.

İBB'deki görevinden Aralık 2023'te istifa ettikten sonra CHP'den Üsküdar belediye başkanlığına aday gösterildi.31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde, ilçedeki oyların %49,92'sini alarak Üsküdar Belediye Başkanı seçildi.

29 Temmuz 2026'da Dedetaş, beş kişiyle beraber gözaltına alınmış ve 31 Temmuz'da tutuklanmıştır. Sinem Dedetaş 1 Ağustos 2026 tarihinde Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.

Gözden Kaçmasın Gözbebeğimiz 103 yaşında Haberi görüntüle