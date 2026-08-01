Son dakika... Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevinden uzaklaştırıldı

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İçişleri Bakanlığı, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Üsküdar Belediye Başkanı Sinem DEDETAŞ,

Hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet ve İrtikap' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 31.07.2026 tarih ve 2026/994 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÇORLU'DAKİ CEZAEVİNE KONULDU

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ile aynı soruşturmada tutuklanan mimar Burçin Çevik, İstanbul'dan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi. Dedetaş ile Çevik, saat 10.30 sıralarında işlemlerinin tamamlanmasının ardından Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu.