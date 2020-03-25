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DHA
Haber Giriş: 25.03.2020 - 17:25,Son Güncelleme:/

Son dakika... 'Sincan Cezaevi'nde Corona Virüs' paylaşımına soruşturma

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Son dakika... 'Sincan Cezaevi'nde Corona Virüs' paylaşımına soruşturma
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki bir tutukluda Corona Virüs tespit edildiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, Sincan 2 Numaralı L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan A.Y.'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal paylaşım sitelerinde gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiğine dikkat çekilerek, "Söz konusu tutuklu şahıs kronik rahatsızlığı nedeniyle 22 Mart 2020 tarihinde Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş olup, gerekli testleri ve tetkikleri yaptırılmıştır. Şahısla ilgili yazılı basın yayın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan paylaşım ve iddialar asılsızdır. Bu sebeple halkta panik ve korkuya neden olabilecek, yazılı-görsel basın ve sosyal medya sitelerinde gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.



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