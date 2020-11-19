Son dakika... Sınavlar ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih verdi

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenen Selçuk, ''Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam'' dedi.