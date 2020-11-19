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DHA
Haber Giriş: 19.11.2020 - 13:32 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sınavlar ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih verdi

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Son dakika... Sınavlar ne zaman yapılacak? Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarih verdi
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birinci dönem sınavlarının 31 Aralık'tan sonra yapılacağını belirterek, "Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam" dedi.

 Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere seslenen Selçuk, ''Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam'' dedi. 

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