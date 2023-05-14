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Son dakika: Sinan Oğan: Seçimler ikinci tura kalmış görünüyor

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#Sinan Oğan#Secim2023#ATA İttifakı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2023 23:00

Sandıklarda cumhurbaşkanı ve milletvekili oy sayımı sürerken ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, seçim değerlendirmesinde bulundu. "Seçimler ikinci tura kalmış görünüyor." diyen Oğan, "Bu süreçte memleketimize hayırlı bir sonuç olması için biz elimizden geleni yapacağız. Şu an şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Türkiye bugün cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi. Sandıkların açılması ile birlikte oy sayımı sürürken ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan açıklamalarda bulundu.

Sinan Oğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Seçimlerin ikinci tura kalacağı en başından beri ön gördüğümüz bir şeydi. Seçimler ikinci tura kalmış görünüyor. YSK Başkanı'nın açıklamasını duyduk, sandıkların yüzde 50'sinin sisteme girildiğini söylüyor. AA ve ANKA'ya baktığımızda çok farklı sonuçlar görüyoruz. Türk milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyenleri olacaklar. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Bu süreçte memleketimize hayırlı bir sonuç olması için biz elimizden geleni yapacağız. Şu an şunu veya bunu destekleyeceğiz asla demeyeceğiz.

"PAZARLIK İÇİNE GİRECEKMİŞİZ GİBİ LANSE EDİLDİ"

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Maalesef ki bizim ilk baştan beri ortaya koyduğumuz tavır şuydu, son günlerde biz pazarlık içine girecekmişiz gibi lanse edildi.

Biz anayasanın ilk 4 maddenin değişmezliği, 3 milyon sığınmacının gönderilmesi, Türkiye'deki faiz enflasyon saçmalığından kurtarılması gibi...
Bizi sanki koltuk derdinde olmak isteyen bir yapıymış gibi göstermek istediler. Gördüler ki Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın rolü onların hayal ettiğinden çok daha önemliymiş.

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#Sinan Oğan#Secim2023#ATA İttifakı

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