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Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha tutuklandı

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#Sinan Ateş#Tutuklama#Cinayet
Sinan Ateş cinayetiyle ilgili 4 şüpheli daha tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 20:00

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a ulaşmış oldu.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden M.C.Ç., A.M.G., C.G., O.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden sonra adliyeye getirilen ve soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk oldu. Nöbetçi hakimlikçe sorgulanan 4 zanlı tutuklanırken, olayla ilgili tutuklu sayısı 10'a ulaşmış oldu.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, "30/12/2022 tarihinde İlimiz Çankaya İlçesi Kızılırmak Mahallesi 1456'ncı Sokak üzerinde Sinan Ateş'in ateşli silah ile öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise yaralanması olayına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınan şüphelilerden 05/01/2023 tarihi itibarıyla ifade ve sair adli işlemleri biten 4 şüphelinin Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan savunmalarını müteakip tutuklama talebiyle sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorguları neticesinde 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Olaya ilişkin soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmekte olup işlemleri tamamlanan diğer şüpheliler hakkında da adli soruşturmanın gereklerine tevessül edilecektir" denildi.

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OLAYIN GEÇMİŞİ

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

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