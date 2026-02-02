×
Son dakika: Simav'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

Son dakika: Simavda 3.5 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 10:22

Son dakika... AFAD tarafından kaydedilen güncel verilere göre merkez üssü Kütahya Simav olan 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 10.12'de meydana gelen deprem yerin 12.5 kilometre olarak kaydedildi. İlk belirmelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmazken deprem Kütahya genelinde hissedildi. 

