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Son dakika... Silifke Belediyesi'ne operasyon: Başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Mersin#Silifke#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2026 08:35

Mersin'in Silifke ilçe belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından CHP'li Silifke Belediyesine yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri belediye binasına gelerek arama yapmaya başladı. Mesai saatinin başlaması nedeniyle gelen personeller ise içeri alınmadı.

Son dakika... Silifke Belediyesine operasyon: Başkan Mustafa Turgut dahil çok sayıda gözaltı

Jandarma ekiplerinin belediye binası haricinde bir çok adreste de arama yaptığı alınan bilgiler arasında yer aldı. Şu ana kadar Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut dahil çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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#Mersin#Silifke#Operasyon

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