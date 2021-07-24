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Gündem
Nurcan KIRCALI/İSTANBUL,(DHA)
Haber Giriş: 24.07.2021 - 08:30 | Son Güncelleme:

Son dakika... Şile'den bir acı haber daha! Ömer Hadi Can'ın da cansız bedenine ulaşıldı

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Son dakika... Şile'den bir acı haber daha! Ömer Hadi Can'ın da cansız bedenine ulaşıldı

Şile'de denizde kaybolan 5 kişiden sonuncusu olan Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaşıldı. Can'ın cenazesi sabah saatlerinde Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında kıyıya vurmuş olarak bulundu.

 

Önceki gün Şile'de denize giren 5 kişi, dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Şile Kaymakamlığı, kaybolan kişilerden birinin kurtarıldığını duyurdu. Diğer 3 kişinin ise aramalar sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Kaybolan kişilerden Ömer Hadi Can için ise aramalar devam etti. Dün akşam saatlerine kadar aramalarını sürdüren ekipler, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verdi. Bu sabah erken saatlerde arama çalışmalarına tekrar başlayan ekipler, Ocaklı Ada olarak bilinen Şile Kalesi yakınlarında Ömer Hadi Can'ın cansız bedenine ulaştı.

Şilede denize girmek yasaklandı
Şile'de denize girmek yasaklandı

Can'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Şile Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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