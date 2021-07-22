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Nurcan KIRCALİ/İSTANBUL,(DHA) -
Haber Giriş: 22.07.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Son dakika: Şile'den acı haber geldi... Denize girmek yasaklandı

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Şile'de bulunan Ayazma Plajı'nda 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Öte yandan Şile Kaymakamlığı denize girmeyi yasakladı.

Şile Ayazma Plajı'nda 07.30 sıralarında denize giren 3 kişi dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olay yerine arama kurtarma timi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cankurtaran ekipleri yoğun dalgalar nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Plajın etrafına şerit çekilerek vatandaşlar deniz kenarından uzaklaştırıldı.

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Kaybolan 3 kişiden 1'inin cesedine ulaşılırken, Suriyeli olduğu öğrenilen kişi hastanenin morguna kaldırıldı. Diğer 2 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Son dakika: Şileden acı haber geldi... Denize girmek yasaklandı

DENİZE GİRMEK YASAKLANDI

Öte yandan Şile Kaymakamlığı tarafından ilçe sınırları içinde havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle denize girmek yasaklandı. Şile sahilinde rüzgarın etkisiyle oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilen noktalardaki güvenlik tedbirleri artırıldı.

Son dakika: Şileden acı haber geldi... Denize girmek yasaklandı

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