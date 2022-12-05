Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Siirt'te Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Operasyonu başlatıldı

Güncelleme Tarihi:

#Siirt#Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı
Son dakika... Siirtte Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Operasyonu başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2022 14:21

İçişleri Bakanlığı'nca Siirt’te 533 personelin katılımıyla Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici operasyonu başlatıldı. Operasyonun ilk gününde Pervari bölgesinde yapılan arama tarama çalışmalarında; 1 adet ak-47 piyade tüfeği, 270 adet ak-47 fişeği, yaşamsal malzeme ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu' başlatıldı.

İl Jandarma Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda; jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucusu 37 operasyonel tim ve 533 personel görevlendirildi. Operasyonun ilk gününde, nokta istihbaratına dayalı yapılan arazi taramasında; 1 piyade tüfeği ile 270 fişek ve 4 şarjörü, 4 kilogram kubar esrar, 1 jeneratör, 2 sırt çantası, 2 uyku tulumu ile 13 pil ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler, muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler de olay yerinde imha edildi.

Haberin Devamı

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar-Kış' operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarı ile devam ettiği aktarıldı. 

Son dakika... Siirtte Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Operasyonu başlatıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Siirt#Eren Abluka Sonbahar-Kış-16 Operasyonu#İçişleri Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık

BAKMADAN GEÇME!

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cissenin film gibi hikayesi

Tarihin en büyük felaketlerinden birini yaşadı, bir hafta sonra sahaya çıktı... Senegal Teknik Direktörü Aliou Cisse'nin film gibi hikayesi

#Aliou Cisse
BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevdiğim kişi ile neden birlikte olmak istemiyorum?

#Cinsellik
O da ABDnin yalan makinesi... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı

O da ABD'nin 'yalan makinesi'... Her şey ilkokulda bir matematik sınavıyla başladı… Dev bir dolandırıcı mı yoksa hastalık kurbanı mı?

#Patolojik Yalancılık