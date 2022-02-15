Son dakika... Sigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Hakan Aysal'ın cezası belli oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Putin-Scholz görüşmesi başladı Yine aynı masaPutin-Scholz görüşmesi başladı! Yine aynı masa#Olaf Scholz
Sigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı Hakan Aysalın cezası belli olduSigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Hakan Aysal'ın cezası belli oldu#Semra Aysal
Novak Djokovicten tarihi karar: Bütün sonuçlarına hazırım...Novak Djokovic'ten tarihi karar: 'Bütün sonuçlarına hazırım...'#Novak Djokovic
NATOdan Ukrayna-Rusya açıklaması Gerginlik azalmadıNATO'dan Ukrayna-Rusya açıklaması 'Gerginlik azalmadı'#Rusya
Uyuyan tapu sistemi... Hemen e-devlete girip önlem alın'Uyuyan tapu' sistemi... Hemen e-devlet'e girip önlem alın#Istanbul
Türkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruzTürkiye-BAE Yatırım Toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomik bağlantının güçlenmesi için adımlar atıyoruz#Cumhurbaşkanı
Kripto para piyasaları hareketlendi Bitcoin ve Ethereumda hızlı yükseliş...Kripto para piyasaları hareketlendi! Bitcoin ve Ethereum'da hızlı yükseliş...#Kripto Para Piyasaları
Murat Kartal soruşturmasında tutuklu polislerin ifadeleri ortaya çıktıMurat Kartal soruşturmasında tutuklu polislerin ifadeleri ortaya çıktı#Büyükçekmece
Dünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadıDünya bu vakayı konuşuyor... Korona ölümden sonra bile peşini bırakmadı!#Koronavirüs
Dikkat çeken araştırma: Aşıdan sonra yaparsanız antikor miktarını artırıyorDikkat çeken araştırma: Aşıdan sonra yaparsanız antikor miktarını artırıyor#Koronavirüs
6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür6 muhalefet partisi liderinin buluşması... Bahçeli: Bu ittifak çürümüş ve çözülmüştür#MHP
Bakan Koca: Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları için kararBakan Koca: Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları için karar#Sağlık Bakanlığı
Beklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdiBeklenmedik bir yerde yan yana görüntülendiler: Kimsenin aklına gelmezdi#Prens Harry
İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz'İnsana şiddet sadece kuvvet kullanarak olmaz!'#Beste Açar
İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı Peş peşe istifalar...İş adamı tablonun içinde çıkınca ortalık karıştı! Peş peşe istifalar...#Italya
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... Sigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı! Hakan Aysal'ın cezası belli oldu

#Semra Aysal#Hakan Aysal#Müebbet
Son dakika... Sigorta ücreti için hamile eşini kayalıklardan atmıştı Hakan Aysalın cezası belli oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 4 yıl önce kayalıklardan düşerek yaşamını yitiren 7 aylık hamile eşi Semra Aysal'ı (33), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası ücretini alabilmek için iterek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hakan Aysal, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Haberin Devamı

7 aylık hamile olan Semra Aysal, 19 Haziran 2018'de eşi Hakan Aysal ile gezmeye gittiği Fethiye Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek için çıktığı kayalıklarda, yaklaşık 300 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine bölgeye UMKE, AKUT ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma inen ekiplerin yaptığı kontrolde Semra Aysal'ın öldüğü belirlendi. Otopsinin ardından Aysal'ın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Soruşturma kapsamında Hakan Aysal, eşini iterek öldürdüğü iddiasıyla 2020 yılı kasım ayında gözaltına alınıp, tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Ölüme götüren imza Türkiyenin konuştuğu olayda flaş gelişme...Ölüme götüren imza! Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme...Haberi Görüntüle

Hakan Aysal'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Fethiye Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına Aysal, tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolcu ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Savcı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın inilmesi garip bir yere hamile eşini götürerek saatlerce beklettiğini ve olay yerinde eşinin düştüğünü görmediği ifadesinin inandırıcı olmadığını belirtti. Mütalaada, sanığın kendi ferdi kaza sigortasının lehtarı kısmında yasal mirasçıları ibaresi yazdığı, eşinin sigorta poliçesinde ise sadece Hakan Aysal yazdığı da vurgulandı. Savcı, sanığın 'Gebe eşini kasten, tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve mevcut tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Türkiyenin konuştuğu Hakan Aysal-Semra Aysal olayında flaş gelişme Olay öncesi görüntüleri çıktıTürkiye'nin konuştuğu Hakan Aysal-Semra Aysal olayında flaş gelişme! Olay öncesi görüntüleri çıktıHaberi Görüntüle

KARAR OY ÇOKLUĞUYLA VERİLDİ

Sanık Hakan Aysal üzerine atılı suçu işlemediğini belirterek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsine karar verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Semra Aysal'ın ağabeyi Nayim Yolcu, "Acımız büyük ama verilen ceza ile içimize bir nebze olsun su serpildi. Yanına kar kalmadı. Ülkemizde kadın cinayetleri kimsenin yanına kar kalmayacak" dedi.

Semra Aysal’ın zorla götürüldüğünü düşünen bir turistin olay öncesi çektiği video ortaya çıktı
daha fazla video içinSemra Aysal’ın zorla götürüldüğünü düşünen bir turistin olay öncesi çektiği video ortaya çıktı
Haberle ilgili daha fazlası:
#Semra Aysal#Hakan Aysal#Müebbet

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs

BAKMADAN GEÇME!

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme
Hızlı antijen testi uyarısı Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...

Hızlı antijen testi uyarısı! 'Evlerde uygulanan bu testlerle ilgili en büyük risk...'

#Koronavirüs