Son dakika: Sıcaklıklara dikkat! Prof. Dr. Şen canlı yayında uyardı

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamaları şu şekilde:

Yeni haftada, yarından itibaren Türkiye’ye soğuk hava dalgası geliyor. Kar kıyamet değil tabi ki. Alçak basınç hava dalgası, Karadeniz üzerine yerleşiyor. Yaz ayının soğuk hava dalgası bu, bir hafta etkili olacak. Bütün Türkiye’de sıcaklık mevsim normallerinin 6-7 derece altına düşecek. Ani sıcaklık düşüşü ile gök gürültülü, şimşekli, yıldırımlı yağışlar olacak.



Pazartesi günü batı bölgeler, Karadeniz, Trakya, Marmara, Ege Bölgesi’nin güneyi hariç yağış görülecek. Salı günü genişleyecek Antalya, Muğla civarı. Çarşamba günü ise Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Doğu Anadolu’da etkili olacak.



SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR



Yağışlar özellikle Karadeniz bölgesinde etkili olacak. Bu üç gün sonunda perşembe günü yağış çekiliyor, ama cumartesi, pazar devam edecek. İstanbul’da sıcaklık 17-18 dereceye kadar düşecek. İzmir’de 22, Antalya’da 27 derece olacak. Önümüzdeki hafta pazar günü sıcaklıklar toparlayacak. İç bölgelerdeki yağışlara dikkat edelim.



Meteoroloji'den paylaşılan tabloya göre bugün için yurt genelinde beklenen hava durumu tablosu şu şekilde:

KARADENİZ, MARMARA, EGE VE AKDENİZ'İN BAZI KESİMLERİ İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak.

Sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Trakya'nın batısı ve Doğu Toroslar'ın yerel, akşam ve gece saatlerinde ise Marmara ve İç Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Batı Karadeniz'in batısı ile Eskişehir ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi öngörülüyor.

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