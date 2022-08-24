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Son dakika: SGK'da yolsuzluk iddialarına soruşturma

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#Ankara#SGK#Soruşturma
Son dakika: SGKda yolsuzluk iddialarına soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 09:16

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK'da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz yıl SGK’da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımız tarafından sürdürülen İlaç Ve Tıbbi Cihaz Soruşturması sonucu SGK’da kamuyu zarara uğratan işlemler ile ilgili kurum müfettişlerimiz gerekli tespitleri yapmış ve ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa müsamaha gösterilmeyeceğini kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın SGK'da gündeme gelen yolsuzluk iddialarıyla ilgili suç duyurusu üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

 

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#Ankara#SGK#Soruşturma

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