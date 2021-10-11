Son dakika: Sezer Öztürk silahlı kavganın ardından kayıplara karıştı! Flaş gelişme: Dikkat çeken HTS detayı

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CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı kavga nedeniyle başlatılan soruşturmanın detayları aktardı...

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasına göre 19 Eylül pazar günü saat 17:30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi olay. Halil İbrahim Scholten Almanya'dan gelmişti abisi ve babasıyla birlikte. Arkadaşlarını da yanlarına alarak piknik yapmak üzere yola çıkmışlardı.

Yol verme nedeniyle eski futbolcu Sezer Öztürk ile aralarında bir tartışma çıktı. Sezer Öztürk, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giymiş, tanınan, bilinen bir futbolcuydu. Aralarında çıkan tartışma sonucu iddiaya göre Sezer Öztürk aracından etrafa ateş açmış ve 24 yaşındaki Halil İbrahim Scholten olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırılmıştı

ÖZTÜRK VE ARKADAŞI HER YERDE ARANIYOR

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Olay yerinde Sezer Öztürk'ün yanında şoförü ve arkadaşının da olduğu ileri sürülmüştü. Şoför ertesi gün teslim oldu, ifadesinde ''Ben olay yerinde değildim. Kavgaya dair bilgim yok sadece Sezer Öztürk'ün oğlu beni arayarak Sezer beyin bir kavgaya karıştığını söyledi. Ben de şahsi aracımla evimden çıkıp olay yerine doğru giderken olay yerine yaklaştığımda jandarmayı görünce korkup evime geri döndüm'' şeklinde ifade vermişti. Ancak savcılık bu ifadeye itibar etmedi çünkü olay yerinde müştekilerin verdiği ifadede eşkale uyan bir kişiydi şoför... Bu sebeple tutuklanmasına karar verildi. Sezer Öztürk ve yanındaki arkadaşı her yerde aranıyor.

SEZER ÖZTÜRK İFADESİ ALINDIKTAN SONRA DİREKT CEZAEVİNE GÖNDERİLECEK

Savcılık Sezer Öztürk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Bu ne demek? Emniyet güçleri tarafından bir yerde yakalandığı zaman Sezer Öztürk sadece ifadesi alınıp bırakılmayacak, direkt cezaevine gönderilecek ifadesi alındıktan sonra...

HTS KAYITLARI DETAYI

Önemli bir detay var soruşturmada. O da dosyayı tamamen aydınlatması beklenen bir detay. HTS kayıtları... Savcılık olay yerinde bulunan kişilerin HTS kayıtlarını, baz istasyonlarına yansıyan telefon HTS kayıtlarını istedi. Bu ne demek? Olay yerindeki kişilerin kimlerle ne kadar irtibat kurduğu, ne kadar aynı alanda kaldığı ve nereye doğru uzaklaştığı, kimlerle kimlerin nasıl bir irtibatta kaldığı bu HTS kayıtları ile ortaya çıkacak.

Şoförün dediği gibi bu da bir işte olayın çerçevesini çizecek durum. Eğer şoför oraya gidip uzaklaştıysa bu da HTS kaydından ortaya çıkacak.

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Ya da müştekilerin söylediği gibi sürekli oradaysa ve olay anında Sezer Öztürk'ün yanındaysa bunun da HTS kayıtları ile ortaya çıkması bekleniyor.