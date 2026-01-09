Son dakika... Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yurt dışında olduğu öğrenilen Subaşı hakkında 18 Aralık’ta yakalama kararı çıkartılmıştı.

GÖZALTINA ALINDI

Subaşı 29 Aralık’ta Amerika’dan Türkiye’ye dönüş yapmış ve İstanbul Havalimanı'na inen Şeyma Subaşı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik şube ekibi tarafından gözaltına alınmıştı.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI İLE SERBEST BIRAKILDI

Subaşı, yaklaşık 5 saat süren savcılık ifadesinin ardından ve ATK’da alınan saç ve kan örneğinin ardından yurt dışına çıkış yasağı uygulayarak serbest bırakılmıştı.

KOKAİN KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Subaş’nın Adli Tıp Kurumu’nda verdiği saç ve kan örneğinin incelemesi tamamlandı ve rapor savcılık dosyasına ulaştı. Rapora göre; Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testinin sonucu “pozitif” çıktı. Subaşı’nın kokain kullandığı tespit edildi.

ALEYNA TİLKİ'NİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Öte yandan Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi de 'pozitif' çıkmıştı. Rapora göre Aleyna Tilki’nin uyuşturucu testi pozitif çıkarken ‘esrar’ kullandığı tespit edildi.

Aleyna Tilki'nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, konuyla ilgili yazılı açıklamada, "Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.