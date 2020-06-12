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AA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

Son dakika... Televizyonda söylediği sözler tepki çekmişti! Sevda Noyan'a istenen ceza belli oldu

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Son dakika... Televizyonda söylediği sözler tepki çekmişti! Sevda Noyan'a istenen ceza belli oldu
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Katıldığı bir televizyon programında söylediği sözler nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan için iddianame hazırlandı.Sevda Noyan hakkında 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 3 ile 6 yıl arasında hapis cezası istendi.

Sevda Noyan hakkında, bir televizyon programındaki sözleri nedeniyle "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca, katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan'la ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Noyan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde Noyan'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
Sevda Noyan'ın, suç duyurusu üzerine hakkında başlatılan soruşturma kapsamında 20 Mayıs'ta ifadesi alınmıştı.

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