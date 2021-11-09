Son dakika: Serdar Atasoy'a FETÖ'den 14 yıl 2 ay hapis cezası

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Milyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık varMilyonların gözü kulağı asgari ücrette... 5 olasılık var#Asgari Ücret
İstanbulda hava kirliliği çok arttı Hangi ilçeler alarm veriyorİstanbul'da hava kirliliği çok arttı! Hangi ilçeler alarm veriyor?#Hava Kirliliği
12. haftanın ardından şok iddia Beşiktaşa nasıl gol attırırız diye...12. haftanın ardından şok iddia! 'Beşiktaş'a nasıl gol attırırız diye...'#Beşiktaş
Şehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltıŞehit yakınına küfür soruşturmasında gözaltı#Lütfü Türkkan
İYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidirİYİ Partili Türkkan’a ‘küfür’ tepkisi: Soysuzluk, şerefsizlik, düşman dilidir#MHP
Bakan Dönmez: Karadenizden yeni müjdeler için gün sayıyoruzBakan Dönmez: Karadeniz'den yeni müjdeler için gün sayıyoruz#Karadeniz
EYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge... Bakan Bilginden önemli açıklamalarEYT, asgari ücret ve 3600 ek gösterge... Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar#Vedat Bilgin
Akşener korucu başkanı dedi, İçişleri Bakan Yardımcısından açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağızAkşener 'korucu başkanı' dedi, İçişleri Bakan Yardımcısı'ndan açıklama geldi: Daha ne kadar şaşıracağız?#Muhterem İnce
Geliyorlar notuyla paylaştı İmzalar atıldı: İHA ve SİHAlardan sonra...'Geliyorlar' notuyla paylaştı! İmzalar atıldı: İHA ve SİHA'lardan sonra...#Türk Savunma Sanayii
Çölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyorÇölün ortasında dev çöplük... İçinde servet yatıyor!#Şili
İlk kez araştırıldı... Korkutan sonuç: En tehlikeli grup...İlk kez araştırıldı... Korkutan sonuç: En tehlikeli grup...#Beyin Tümörü
Bu otomobiller çok ucuz Ticaret Bakanlığı satıyorBu otomobiller çok ucuz! Ticaret Bakanlığı satıyor!#Ticaret Bakanlığı
Derya Baykal, çok konuşulan Ferhan Şensoy paylaşımı hakkında konuştuDerya Baykal, çok konuşulan Ferhan Şensoy paylaşımı hakkında konuştu#Derya Baykal
Dereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mıDereceye giremediği yarışmadan şöhretle çıktı... Onu tanıdınız mı?#Ünlüler
Tapuda büyük oyun Memurun dikkati her şeyi ortaya çıkardıTapuda büyük oyun! Memurun dikkati her şeyi ortaya çıkardı#Arsa
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika: Serdar Atasoy'a FETÖ'den 14 yıl 2 ay hapis cezası

#FETÖ#Terör#Serdar Atasoy
Son dakika: Serdar Atasoya FETÖden 14 yıl 2 ay hapis cezası

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) İstihbarat Başkanlığı'na atandıktan sonra FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan eski tuğgeneral Serdar Atasoy'a 14 yıl 2 ay hapis cezası ile 545 bin 820 lira adli para cezası verdi. Atasoy emniyet ifadesinde, İstanbul Altunizade'deki FEM dershanesinde teğmen rütbesini örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in taktığını, kendisinin de Gülen'in elini öptüğünü itiraf etmişti.

Haberin Devamı

30 Ağustos 2020 tarihinde Yüksek Askeri Şura kararıyla tuğgeneralliğe terfi ederek, KKK İstihbarat Daire Başkanlığı görevine atanan ve ardından emekliye ayrılan Serdar Atasoy, 27 Ocak'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Atasoy, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı. Atasoy hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. İddianamede; Serdar Atasoy'un, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bangladeş'in başkenti Dakka'da askeri ataşe olarak görevde bulunduğu, 'Genelkurmay Çatı Davası’nda yargılanıp ceza alan, sözde 'yurtta sulh konseyi' üyesi eski tuğamiral Sinan Sürer tarafından kurulan 'Ataşeler' isimli WhatsApp grubunda 'Emredersiniz komutanım' yazdığı, yürütülen soruşturmada delil yetersizliği nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

ÖRGÜT ELEBAŞI GÜLEN İLE GÖRÜŞTÜ

Haberin Devamı

Serdar Atasoy'un örgütün 'mahrem imam'ları ile irtibatı, iddianamede detaylı yer aldı. Atasoy'un, 1988'de İzmir Atatürk Erkek Lisesi'nde yatılı olarak okuduğu süreçte örgütle tanıştığı, kendisinden sorumlu 'Yavuz' kod isimli 'mahrem imam'ın yönlendirmesiyle Harp Okulu sınavlarına hazırlandığı kaydedildi. Sınav sorularının Atasoy'a verildiği belirtilen iddianamede, 1995-1996 yıllarında Tuzla Piyade Okulu'nda eğitim aldığı süreçte Altunizade'de bulunan dershanenin en üst katında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile görüştüğü, elini öptüğü ve Gülen'in kendisine 'teğmen rütbesi'ni taktığı yer aldı. İddianamede, Atasoy’un soruları sınavdan önce alarak, kurmaylık sınavını kazandığı aktarılırken, 2006-2014'te görev yaptığı Kars, İstanbul ve KKTC'de 4 'mahrem imam' ile ankesörlü telefonla irtibat sağladığı belirtildi. İddianamede, Serdar Atasoy'un 'mahrem imam'larla ilgili bilgiler verdiği belirtilerek, usulsüzce atandığı kamu görevi nedeniyle daha fazla haksız maaş alıp, kamuyu zarara uğrattığı ve üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işlediği ileri sürülerek dava açıldı.

Gözden Kaçmasın

Rütbesini FETÖ elebaşı Gülenin taktığını itiraf etmişti Eski tuğgeneral Serdar Atasoy mahkemede çark ettiRütbesini FETÖ elebaşı Gülen'in taktığını itiraf etmişti! Eski tuğgeneral Serdar Atasoy mahkemede çark ettiHaberi Görüntüle

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI

Haberin Devamı

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Serdar Atasoy, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, avukatı salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı Atasoy'a son sözlerini sordu. Atasoy, 11 sayfalık ek savunmasını tekrar ettiğini söyleyerek, “2012 yılından sonra örgütle hiç bir temasım olmadı. 2007 yılından sonra ise görüşmem 7-8 defadır. 25 yıllık görev süremde kanun dışı hiçbir eylemde bulunmadım. Darbe sonrası yurt dışından askerler gelmezken, ben koşarak ülkeme geldim ve hizmetime devam ettim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme savunmalarının ardından kararını açıklayarak, Atasoy’a 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 5 yıl 10 ay, 'zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verirken 545 bin 820 lira da adli para cezası verdi. Ayrıca Atasoy, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan beraat ederken, iki ayrı suçtan tutukluluğun devamına karar verildi.

Gözden Kaçmasın

Rütbesini FETÖ elebaşı takmıştı, tuğgeneral Serdar Atasoyun apoletleri söküldüRütbesini FETÖ elebaşı takmıştı, tuğgeneral Serdar Atasoy'un apoletleri söküldüHaberi Görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Terör#Serdar Atasoy

BAKMADAN GEÇME!

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Geredeyi ailesiyle tanıştırdı

Bilge Öztürk 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'yi ailesiyle tanıştırdı

#Bilge Öztürk
Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

Neco: Artık ömrümün sonlarına doğru geliyorum

#Neco
Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

Berdan Mardini aşkı komşu kızında buldu

#Berdan Mardini