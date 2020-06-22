MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Selin vurduğu Bursa için 'sarı' uyarı
GeriGündem Son dakika... Selin vurduğu Bursa için 'sarı' uyarı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 11:44,Son Güncelleme:

Son dakika... Selin vurduğu Bursa için 'sarı' uyarı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Selin vurduğu Bursa için 'sarı' uyarı
Abone Olgoogle-news

Meteoroloji, Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bugün 13.00'dan 19.00'a kadar geçerli olmak üzere 'sarı' uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Bursa'nın Kestel ilçesinde sağanak sonrası sel felaketi yaşandı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle