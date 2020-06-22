İHA
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Son dakika... Selin vurduğu Bursa için 'sarı' uyarı
Meteoroloji, Bursa'da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bugün 13.00'dan 19.00'a kadar geçerli olmak üzere 'sarı' uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
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