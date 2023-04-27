Son dakika: Selçuk Bayraktar: Dünya çapında işlere imza atılacak

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İşte Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



İleri düzey derin bilimsel yarışmalarımız da var ama biraz daha ortaokul ve lise seviyesine yönelik yarışmalarımız da var. Gençlerimize teknoloji geliştirme tutkusunu aşılama için yaptığımız yarışmalar da var. Jet motor tasarım yarışması, sağlıkta yapay zeka yarışmaları var. Roket yarışmasının farklı kategorileri var. Lise ve üniversite seviyeleri kategorileri var. Biz de bu noktalara gelebileceğini beklemezdik. Yarışmacı sayısının 1 milyona çıkması sessiz bir devrim gibi. Buradaki manzaraya baktığımda, 15 sene içerisinde İHA üretmeyi başardık. İnanılmaz gelişmeler bekliyor. Rüyamızda görsek inanmayacağımız gelişmelere gebe. Dünyada bu işlerin özüne baktığınızda girişim ekosistemlerine baktığımızda garaj firmaları. Burada da o kadar büyük dalga var ki, alttan gelen dünya çapında tüm alanlarda büyük işlere imza atılacağına inanıyorum. Bunlar erken aşamadalar. Bu tarla o kadar sürüldü ki muhakkak çok iyi mahsuller çıkacak.

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2005'te o konuşmayı yaptığımda, kimse inanmazdı böyle bir sonuç çıkacağına. Şimdi yüzlercesi var. Hayatını ülkemizin teknolojik bağımsızlığına vakfetmiş birisi için rahmetli babam da bu alanda hayat bulurdu. Çocukların bu halleri hoşuna gider, saatlerce sohbet ederdi. Geçmişten gelen öğrenilmiş çaresizlik de vardı ülkemizde. 'Başımıza iş çıkarma' inancı yerleşmişti. Kendi alanımızda en iyi İHA'ları en ufaktan başlayıp büyüterek gelmişiz. Bunu tüm gençliğe aşılayabilmek, insanlık adına yaşayabileceği manevi hazlardan.

'Biz de başarırız' diyen gençleri duydukça, bu savaşta başarılı olduğumuz hissediyoruz. Çocuk roket yapmış, dünyada böyle bir yarışma 2 ülkede gerçekleştiriliyor. Soruyorum ona, 'Ne yapmak istersin?' diye, şurada yarışmak istiyorum diyor. Lise seviyesinde daha iddialı hedefler duyuyorduk. Üniversite seviyesinde azaldığını görüyorduk. Tübitak İHA yarışmasına 2 bin 500 takım başvurmuş. Akıllı uçan mobilite öyle hızlı geliyor ki, bu yarışmalara katılan gençler yapacak. Kullandığımız akıllı otonom arabaların 2004 yılında buna benzer bir yarışmayla başladı. Yarışma kazananlar bugün onu geliştirenler oldular.

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Mevcut kurumlarımız için de bu çok yetişmiş insan kaynağı. Bir insanın üniversiteyi bitirip proje yapması var, bir de genç yaşlar da başlaması. Arada dünya kadar fark oluyor. Burada da böyle bir fark oluyor. Derece elde etmiş gençlerimiz çok kıymetli. Ülkemizde 'Başarabilirsin' duygusunu vermek toplumu buna inandırmak,. Düşünün, şampiyonlar liginde olacaksınız, tribün inanmayacak. O takımın şampiyon olması mümkün mü? Aynı böyle bir durum var. Allah'a şükür İHA da bu geldi. İnsanlığa ve katma değer oluşmuş oluyor.



KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDE BAYRAKTAR TB2 KULLANILDI



İlk sabah itibarıyla havadaydı. Büyük felaketlerimizde Bayraktar TB2 kullanıldı. İşletme maliyeti daha düşük, oturduğunuz yerden 27 saat keşif yapabiliyorsunuz. Kayakta kaybolmuş bir kişiyi TB2 buldu. Dünya tam bunun farkında değil. Çok fazla sivil uygulaması var. Ama orada da büyük bir dalga geleceğini değerlendiriyoruz. Teknolojinin, akıllı otonom sistemlerin uzantılarını düşündüğünüzde geniş yelpazede hayatımıza gireceğini düşünüyoruz.

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Bayraktar TB2 dünyada en yakın rakibinden ABD 5 kat daha fazla bilinir. 'Türkler 21. yüzyılın kalaşnikofunu yaptılar' dediler. ANKA daha üst sınıf, AKINCI daha üst sınıf. Adeta destanlaştı. Türkiye'nin terörle mücadelesinde kullanıldı. Bizlere de mühendisler olarak en büyük gurur vesilesi olan Tek Vatan Harekatı'nda kullandı. En son Ukrayna'da kullanıldı adına marşlar yazıldı. 7 ülke halkı bir marka modeli vererek para topladılar.



"AZERBAYCAN'DA 'KATİL DRONELAR' UKRAYNA'DA İSE 'KAHRAMAN' DİYEREK REKLAMINI YAPTILAR"



Biz farklı kameralar kullanıyorduk. Ne zaman ki ambargo konuldu, yerli kamera kullanılmaya başlandı. TSK şu an çok memnun. Ambargo uygulandığı dönem haberlere sevinenler oldu. Kendine malzeme çıkarmaya çalışanlar olmuştu. Ben de sosyal medyadan duyurmuştum, ambargo bizim için bir şeyi değiştirmeyecek. Birkaç sene sonra para toplamaya başladılar. Azerbaycan harekatında kullanılırken, 'katıl dronelar' Ukrayna'da kullanılırken, 'kahraman' diyerek reklamının yapıldığını gördük. Ülkemiz güçlü olsun diye mazlum ülkeler de kendini savunma şansı kazansın diye yaptık. Aslına bakarsanız aynı şemsiye altında oluşturulmuş bir teşkilattır NATO. Tabii ülkelerin başka siyasi ajandaları olabiliyor. Bunlar kalıcı olmuyor. Örneğin Azerbaycan. O zaman katil drone olurken, Ukrayna'da kullanılırken umudun silahı oldu. Aynı teknoloji nasıl bir yerde iyi bir yerde kötü olabiliyor.