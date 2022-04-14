Son dakika: Selçuk Bayraktar paylaştı! AKINCI B TİHA'dan gururlandıran performans

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Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, AKINCI B TİHA'nın performans dayanım test uçuşuyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

AKINCI B'nin eğitimlerinin devam ettiğini duyuran Bayraktar'ın açıklamaları şöyle;

"14 Nisan 2022… Bugün AKINCI B'nin ilk uzun dayanım uçuşunu takip etmeye geldik. Aynı zamanda Çorlu Hava Üssü'ndeki ekip arkadaşlarımızla iftar yapmaya geldik. Bir yandan AKINCI B'nin eğitimleri de devam ediyor. Bir uçağımız Saros Körfezi üzerinde 35 bin ft'te diğer hava aracımız da piste iniş kalkış eğitimlerine devam ediyor.

Bizim için özellikle tüm geliştirdiğimiz hava araçlarının en güzel taraflarından biri de sahada olan testleri. Geliştirme faaliyetleri, eğitim faaliyetleri ve onun da ötesinde harekat sahasındaki kullanım faaliyetlerine mühendisler olarak destek olabilmek. En ufağından mini İHA'mızdan başlamak üzere özellikle Ramazan aylarında gerçekleştirdiğimiz test faaliyetleri bizim için çok önemli hatıralar barındırıyor. Kabinde iftar yaptığımız dönemleri hatırlatıyor bize.

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İlk uzun dayanıklı test uçuşunu bugün yaklaşık 8 saat önce kalkışını gerçekleştirerek başlamıştı. 35 bin ft'te Saros Körfezi üzerinde uçuşuna devam ediyor."

MİLLİ HAVACILIK İRTİFA REKORU

2 adet 750 HP’lik turboprop motora sahip olan taarruzi insansız hava aracı (TİHA) AKINCI B, 11 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirdiği test uçuşunda Türkiye’nin milli havacılık irtifa rekorunu kırmıştı. Test uçuşlarına devam eden Bayraktar AKINCI B TİHA; 40.170 feet yüksekliğe çıkarak testi başarıyla geçmişti.

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