Son dakika: Sel felaketini yaşayan Sinop'ta belediyeden kritik çağrı

Selin vurduğu Sinop'ta ise su arıtma tesisine çamurlu sular bulaşınca, kent genelinde zorunlu olarak su kesintisine gidildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Erfelek Barajı mevkiinde meydana gelen sel sebebiyle, içme suyu arıtma tesisimize gelen çamur yüzünden su girişi kesilmiş ve yalnızca çamur girişi meydana gelmiştir. Bu nedenle isale hatlarının kirlenmemesi ve vatandaşlarımızın olumsuz bir durum yaşamaması için içme suyu arıtma tesisimizin çalışmaları bir süreliğine durdurulmuştur. Bu durum düzelene kadar isale hattına su verilememesinden dolayı şehrimizde bir süreliğine su kesintisi meydana gelecektir" denildi.

BELEDİYEDEN YARDIM KAMPANYASI PAYLAŞIMI

Belediye tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ihtiyaç duyduğu kuru gıda, ekmek ve su temini için de yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu ve yardımseverlerin, yardımları belediyeye teslim edebilecekleri belirtildi.

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