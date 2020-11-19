Son dakika... Şehit öğretmenin ailesinden, teröristin evine taziyeye giden HDP'lilere tepki

Tunceli'de terör örgütü PKK üyelerince 16 Haziran 2017'de kaçırıldıktan sonra katledilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kanı yerde kalmadı. Yılmaz'a düzenlenen hain saldırının talimatını veren PKK'nın sözde Dersim saha sorumlusu İsmail Sürgeç, düzenlenen operasyonda öldürüldü. HDP'li bir grup ise PKK'lı teröristin evine taziye ziyaretinde bulundu. Şehit öğretmenin Gümüşhane'nin Torul ilçesinde yaşayan babası Hamit Yılmaz, oğlunun katillerinin evine taziye ziyaretinde bulunan HDP'li heyete tepki gösterdi.

'HELAK OLDULAR'

PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesinden dolayı bütün güvenlik güçlerine teşekkür eden Yılmaz, "Şehit babası olarak katili öldürülmüş olsa bile rahatlamış olmuyorum. Dünya bir tarafa evlat bir tarafa. Rabbim kimseye evlat acısı tattırmasın. Ama şu da var ki hayatın bir gerçeği biz hakkın, adaletin yanında cehaletle savaşırken şahadete ulaşan bir evladın babasıyım. Hamdolsun ki bizim atığımız Sırat-ı Müstakimin yolunun adımı. İnşallah Allah ölene kadar sabit kılar. Bu olayda, süreçte oğlum Necmettin’in arkasında duran güvenlik güçlerimizin hepsine ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Genelkurmay’ın, Savunma Bakanlığı’nın ve Cumhurbaşkanımızın gösterdiği teveccühten dolayı teşekkür ederim. Süleyman Soylu bakanımız olayın bizzat takipçisi oldu. Bizi bilgilendirdi. Hepsinden Allah ayrı ayrı razı olsun. Kâfirler cezalarını buldular. Asalaklar, vampirler hak ettikleri inlerde, mağaralarda devletin güzel kurşunları ile helak oldular. Rabbim milletimizi var etsin. Allah razı olsun” dedi.

‘ONLARLA TERÖRİSTLER ARASINDA FARK YOK'

Yılmaz, "HDP’liler için beddua etmekten başka elimden gelen bir şey yok. Onlarla teröristler arasında bir fark göremiyorum. Zihniyetleri aynı. HDP’liler sadece kravatlı devletin hazinesine elini atmış, çölleşen vampirler, asalaklar. Oradan nemalanıyorlar. Öteki dağlardaki asalaklar da dağlarda nemalanıyorlar. Aralarında değişen bir şey yok. Onların doğal yapısı bu. Ben ne diyeyim, rabbim ıslah etsin. Dua ediyoruz. Bu vesileyle de tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenlik Cebrail Aleyhisselamdan, peygamber efendimizden kalan emanet bir meslek. Ne mutlu ki böyle kutsal bir davanın onurunda bir evladı şehit verdim. Allah’a hamdolsun” diye konuştu.