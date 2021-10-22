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Son dakika... Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası! Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

#Şehit#Başhekim#İhmal
Son dakika... Şehit askerin hastaneye getirilişinde ihmal iddiası Bakan Kocanın talimatıyla açığa alındı

Sağlık Bakanlığı, şehit asker Burak Tortumlu'nun yaralıyken hastaneye getirilişinde, ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin açığa alındığını duyurdu.

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Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Erzincan'da kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla açığa alındı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli Ovacık'ta düzenlenen Eren-7 Operasyonu'nda yaralanan Uzman Çavuş Tortumlu'nun askeri helikopter ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldığı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu hatırlatılarak, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

İçişleri acı haberi duyurdu Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu şehit oldu

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, şehit Tortumlu'nun hastaneye getirilişinde, helikopterin indiği alana ambulansın vaktinde ulaşmasında ihmali olduğu ileri sürülen hastane başhekiminin, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındığı belirtilerek, ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

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#Şehit#Başhekim#İhmal

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