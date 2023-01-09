Son dakika... Seçim tarihi değişecek mi? AK Partili Kandemir duyurdu: Bayram sonrası seçime gidilebilir

Haberin Devamı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Kandemir, seçim tarihinin öne alınmasına ilişkin gelen soruya "Bayram sonrası seçime gidilebilir. Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılması makul" yanıtını verdi.

Gözden Kaçmasın Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 müjdelerle dolu bir sene olacak Haberi görüntüle

İşte Kandemir'in açıklamalarından öne çıkanlar...

Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

Temel gerekçemiz şu biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

Haberin Devamı

Dolayısıyla irade sandığa yansısın istiyoruz. Temel motivasyonumuz bu. Böyle baktığımızda istiyoruz ki okullar kapanmadan ve Türkiye'de malum yaz ayı geldiğinde okullar kapandığında insanlar Anadolu'ya gidiyorlar tatile çıkıyorlar. Dolayısıyla Haziran'a kalmadan seçimlerin bu gerekçeyle yani milletimiz iradesi sandığa tam olarak yansıtsın arzumuz isteğimiz gereği bir güncellemenin makul olduğuna inanıyoruz.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN BİR YETKİSİ VAR"

Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın bir yetkisi var. Cumhurbaşkanımız eğer kullanmak isterlerse bu yetkiyi kullanabilirler. Malum olduğu üzere bundan 1 sene kadar evvel yine milletin iradesinin sandığa doğru yansıması motivasyonuyla seçim yasasında bir takım değişiklikler olmuştu. Bu 6 Nisan itibariyle 1 seneyi doldurmuş oluyor. 6 Nisan'dan sonraki bir tarihe muhalefet partileri rıza göstermeyeceklerini ifade ediyorlar. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki yetkisini kullanma hakkının var olduğunu görüyoruz düşünüyoruz.

"İSTİYORUZ Kİ BU İŞ HAZİRAN'A KALMASIN"

Yani bu bahsettiğiniz tarihlerin hepsi hem parti içerisinde konuşuluyor hem Cumhur İttifakı olarak değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Karşılıklı heyetler değerlendirmelerini yaptıktan sonra genel başkanlara iletilecek bu değerlendirmeler. Ama istiyoruz ki bu iş Haziran'a kalmasın. Haziran'dan önce bayram sonrası inşallah bir seçime gidelim. Sandık milletimizin önüne gelsin. Milletimizin iradesi tecelli etsin.

Haberin Devamı

Kandemir, AK Parti'nin oy oranına ilişkin soru üzerine ise "AK Parti girdiği seçimler içindeki en yüksek oyu, Cumhurbaşkanımız da girdiği seçimler arasındaki en yüksek oyu alacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN seçim TARİHİ SÖZLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya’da AK Parti Kadın Kolları Teşkilatı tarafından düzenlenen "Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda” programında "Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlayacağımız 2023'te ülkemiz, aynı zamanda demokrasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini yapacaktır. Belki tarihini birazcık öne alacağımız seçimlerle ilgili hazırlıklarımızı zaten uzun bir süredir yürütüyorduk. Türkiye'yi birilerinin ayak oyunlarına mahkum etmemekte kararlıyız. Türk bayrağından, Türk kavramından nefret edenlerle mücadelemizin süreceği bir seçimi yaşayacağımızı şimdiden söylüyorum. Meclis’e sunduğumuz Anayasa değişikliği teklifiyle inşallah kadınlarımızın kılık kıyafet özgürlüğünü garanti altına alacak, aile kurumunu sapkın akımların sinsi saldırıları karşısında daha mükemmel hale getireceğiz. Kimin demokrasi ve özgürlüklerden, kimin de faşizm ve yasaklardan yana olduğunu gösterecek bu tarihi düzenlemenin 400’ün üzerinde bir kabul oyuyla meclisimizden geçeceğini ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.