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Son dakika... Şebnem Şirin'i öldüren Furkan Zıbıncı'nın ifadesi ortaya çıktı

#Şebnem Şirin#Furkan Zıbıncı#Denizli
Son dakika... Şebnem Şirini öldüren Furkan Zıbıncının ifadesi ortaya çıktı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Şebnem Şirin'i (25) bıçakla boğazını keserek öldüren Furkan Zıbıncı (25) tutuklandı. Furkan Zıbıncı'nın mahkemede verdiği ifadesi de ortaya çıktı. Olayı hatırlamadığını iddia eden Zıbıncı, Şebnem Şirin’in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü. Furkan Zıbıncı ifadesinde "Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum" dedi.

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Olay, dün saat 06.00 sıralarında Kınıklı Mahallesi, 6071 Sokak'taki bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Gıda Mühendisi Şebnem Şirin ile ayrılmak istediği erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında tartışma çıktı. Kaleiçi Çarşısı'nda bir altın toptancısında işçi olarak çalışan Furkan Zıbıncı, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti.

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İhbar üzerine adrese giden ekipler, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından Şebnem Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşanan olay sonrası Zıbıncı'nın çağırdığı ağabeyinin apart daireye gelip, polise ihbarda bulunduğu belirtildi. Dairede polisin yaptığı incelemede ise iki ayrı kanlı meyve bıçağı bulundu. Zıbıncı'nın kavga sırasında Şirin'i önce yüzünden ardından da boğazından bıçakladığı öne sürüldü. Furkan Zıbıncı'nın Şebnem Şirin'in evine aralıklarla gidip kaldığı belirtildi.

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Bu arada Şebnem Şirin'in, Denizli'de bir şarap şirketinin ortağı Fevzi Tokat'ın torunu olduğu ifade edildi.

6 SUÇTAN KAYDI VAR

Cinsel istismar, gasp, Trafik güvenliğini tehlikeye sokma gibi 6 suçtan kaydı bulunan Zıbıncı, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah yoğun güvenlik önlemi altında Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. Zıbıncı adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının 'Neden öldürdünüz?' sorularını yanıtsız bıraktı. Savcılık ifadesinin ardından Zıbıncı, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

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TUTUKLANDI

Furkan Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece, 'tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zıbıncı'nın savcılıktaki ifadesinde, olay anını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Furkan Zıbıncı'nın mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Katil zanlısı Furkan Zıbıncı, Şebnem Şirin’in evlenmek istediğini kendisinin ise reddettiğini öne sürdü.

Son dakika... Şebnem Şirini öldüren Furkan Zıbıncının ifadesi ortaya çıktı

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Olayı hatırlamadığını belirten Zıbıncı’ın ifadesinde, “Ben sarraf olarak çalışırım. Şebnem ile ara ara sevgili olarak görüşürdüm. Askerden geldikten sonra Şebnem evlenmek istiyordu, ben de reddediyordum. Ayrıca beni kıskanıyordu. Bu konuda tartışıyorduk. Şebnem, yukarıda belirttiğim nedenle benimle tartışmaya başladı. Bana doğru apartta bulduğu bıçağı savurdu. Parmağım kesildi, yüzüme vurmaya başladı, hakaret etti. Ben de Şebnem'i engellemek için kolunu tuttum. Yere düştük. Çok alkollü olduğum için daha sonrasını hatırlamıyorum. Olaydan sonra cep telefonunun sim kartını attığımı ve babama 'Ben Şebnem'i öldürdüm, gelin bana yardım edin' şeklinde sözler söyleyip söylemediğimi hatırlamıyorum. Ancak cep telefonumun sim kartını attığımı hatırlıyorum. Bunu babam da söylemiş olabilir. Tasarlayarak canavarca hisle Şebnem'i öldürmedim. Olayı hatırlamıyorum" dediği belirtildi.

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12 BIÇAK DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Öte yandan Şebnem Şirin'in yapılan otopsisinde vücudunun göğüs, yüz ve boyun kısmında toplam 12 bıçak darbesi olduğu, boğazına aldığı derin bıçak kesisiyle yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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