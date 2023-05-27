Son dakika... Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve çalışma ekibinden önemli açıklamalar

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Dünyadaki savaş konseptini değiştiren yerli savunma sanayisi ürünleri CNN TÜRK’te masaya yatırılıyor. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir çalışma ekibi ile birlikte CNN TÜRK Masası'nda soruları yanıtlıyor.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Tayfun'u Rize'den ateşledik. Batıya doğru atmaya başladık. Testin çeşitli anlamları var. Belli bir noktadan sonra uzun menzilli diyerek noktayı koyuyoruz. Önceden Sinop'tan atıyorduk, ülkemizin sınırlarını aşma durumu olduğu için artık Rize'den atıyoruz. Burada ana fonksiyon caydırıcı bir unsur olması. Belirli eşikler var, uluslararası anlaşmalarla gerekli bildirimler yapılarak devam edilecek. Gözümüz uzay çalışmalarında. Uzaya fırlatma çalışmalarını da Roketsan yürütüyor. Milli bir mini uzay fırlatma sistemi devreye girecek. Tayfun'un gelişimi devam ediyor. Kademe kademe yürüyecek. Buradaki ihracat daha kısıtlı olacak" dedi.

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"TAYFUN SİLAH SİSTEMİ TAMAMEN YERLİ"

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, "Tayfun silah sistemi mobil ve maliyet açısından silahlı kuvvetlerimiz açısından önemli. Bilinmezlik ilkesi saklanması gereken bir unsur. Tayfun silah sistemi tamamen yerli. Uzaya çıkabiliyoruz. Tayfun'un menzilinden çok odaklandığımız şey vuruş etkisi. Tayfun noktasal hedef vurma özelliğine sahip. Sistemin tümü yerli ve milli üretim. Hava füzesi alanında önemli çalışmalar var. Menzili artırmak için bir sisteme ihtiyaç var. Teknoloji olarak sıvı ve katı yakıtlarını çözmüş bir ülkeyiz. Bundan sonraki aşama füzelerimizin vuruş oranlarını artırmaya yönelik çalışmalar devam edecek. Tayfun şu an seri üretimde. Tayfun'un avantajı yeni teknolojileri bünyesinde barındıran bir ürün olması. Bu da Tayfun'u noktasal vurmada önemli hale getiriyor. Bu üretimler bizim üretme kabiliyetimize bağlı. Kendi ürettiğimiz bir sistem" ifadelerini kullandı.