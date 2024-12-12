×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

SON DAKİKA! Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem... Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Son Depremler#Son Dakika
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 14:47

AFAD, Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci, Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saros Körfezi'ndeki depremini değerlendirdi. Görür, "Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir. Sevgiyle" dedi.

Haberin Devamı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. 14:34'te gerçekleşen depremin derinliği 25.5 km olarak ölçüldü.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci, Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saros Körfezi'ndeki depremini değerlendirdi. Görür, şu ifadelere yer verdi:

MARMARA'DA KIRILMASI BEKLENEN KESİMİ ETKİLEYECEK

Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir. Sevgiyle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#Son Depremler#Son Dakika

BAKMADAN GEÇME!