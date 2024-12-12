SON DAKİKA! Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem... Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme

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AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla Saros Körfezi'nde 4.4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. 14:34'te gerçekleşen depremin derinliği 25.5 km olarak ölçüldü.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Naci, Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Saros Körfezi'ndeki depremini değerlendirdi. Görür, şu ifadelere yer verdi:

MARMARA'DA KIRILMASI BEKLENEN KESİMİ ETKİLEYECEK

Saros Körfezi, Çanakkale Eceabat’ta 4,4 deprem oldu. Deprem Kuzey Anadolu Fay Zonu içerisinde. Bu deprem fayın Marmara’da kırılması beklenen kesimini öyle veya böyle, az çok etkileyecektir. Sevgiyle