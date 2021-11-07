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Son dakika... Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı! Bir kişi hayatını kaybetti

#İstanbul#Sarıyer#Yolcu Minibüsü

İstanbul Sarıyer'de Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.

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SARIYER Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.

Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika... Sarıyerde yolcu minibüsü kaza yaptı Bir kişi hayatını kaybetti

Yaralılardan Murat Tekoğul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.
Son dakika... Sarıyerde yolcu minibüsü kaza yaptı Bir kişi hayatını kaybetti


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