Son dakika... Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı! Bir kişi hayatını kaybetti

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SARIYER Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.



Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



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Yaralılardan Murat Tekoğul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.