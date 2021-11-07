Son dakika... Sarıyer'de yolcu minibüsü kaza yaptı! Bir kişi hayatını kaybetti

Yılmaz OKUR/İSTANBUL (DHA)
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İstanbul Sarıyer'de Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı.
SARIYER Hacıosman Bayırı'nda saat 13.15 sıralarında bir yolcu minibüsü kaza yaptı. İddialara göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkan minibüs yol kenarındaki ormandaki ağaçlara çarptı.
Kazada 8 kişi yaralanırken, olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan Murat Tekoğul kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.