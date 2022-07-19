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Sarıyer'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi, şoför yaralı! Kaza trafiği kilitledi

#İstanbul#Sarıyer#Kaza

İstanbul Sarıyer'de kimyasal madde yüklü TIR devrildi. Şoförün bacağı koparken, kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

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Kuzey Marmara Otoyolu, Çiftalan mevkii Ankara istikametinde saat 14.30 sıralarında kimyasal madde taşıdığı belirtilen 41 GH 096 plakalı TIR, şoförü Fazlı Uluçay'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. di.

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Olay yerinden fotoğraflar...Olay yerinden fotoğraflar...Haberin Tüm Görselleri

İİhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bacağı kopan şoför, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Başakşehir Çam Ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafikte yoğunluk oluştu.

Sarıyerde kimyasal madde yüklü TIR devrildi, şoför yaralı Kaza trafiği kilitledi

Kazayı gören Gökhan Yüksel, "Bir tane pikap önüne kırdı. Vurmayayım diye sola kaçtı. Kontrolü kaybetti, devrildi. Onların canını kurtarmak isterken kendi ayağından oldu" dedi.

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#İstanbul#Sarıyer#Kaza

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