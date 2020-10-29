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Haber Giriş: 29.10.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Sarı kod verilmişti, yağış etkili oldu... Dikkat! Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi

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Son dakika... Sarı kod verilmişti, yağış etkili oldu... Dikkat! Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde sağanak yağış etkisini gösterdi. Ayrıca hafta sonu ülkenin Balkanlar üzerinden yeni bir yağış sisteminin etkisine gireceği bildirildi.

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  • İstanbulda kuvvetli yağış Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı
  • İstanbulda kuvvetli yağış Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı
  • İstanbulda kuvvetli yağış Sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, “Yurdumuzun batı kesimlerinin 28.10.2020 Çarşamba öğle saatlerinden sonra Orta Akdeniz üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor” denilmişti.Uyarıların ardından sağanak yağış etkisini gösterdi. İstanbul ve Tekirdağ'da etkili olan yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. 

BİR UYARI DAHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısında hafta sonu ise söz konusu yağışlı sisteme ek olarak Balkanlar üzerinden gelen yeni bir serin ve yağışlı havanın ülke genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili açıklamada, “Sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların, çarşamba günü öğle saatlerinden sonra Marmara Bölgesinin kuzey ve batısı ile kıyı Ege’de, perşembe günü Trakya ve Batı Akdeniz çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemlerle birlikte batı bölgelerimizden başlayarak azalacağı ve yurdumuz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor” ifadelerine yer verildi.

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