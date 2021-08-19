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Haber Giriş: 19.08.2021 - 10:06 | Son Güncelleme:

Son dakika: Şanlıurfa'da korkunç kaza! 10 yaralı var

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Son dakika: Şanlıurfa'da korkunç kaza! 10 yaralı var

Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kaza bölgesinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı.

Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika: Şanlıurfada korkunç kaza 10 yaralı var

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Olay yerinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Son dakika: Şanlıurfada korkunç kaza 10 yaralı var

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