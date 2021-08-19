AA
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Son dakika: Şanlıurfa'da korkunç kaza! 10 yaralı var
Şanlıurfa'da öğrenci servisiyle iş makinesinin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Kaza bölgesinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.