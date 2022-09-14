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Son dakika... Şanlıurfa'da kamu görevlilerine eylem hazırlığındaki 4 şüpheli gözaltında

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#Şanlıurfa#Jandarma#Terör Örgütü
Son dakika... Şanlıurfada kamu görevlilerine eylem hazırlığındaki 4 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2022 11:06

Şanlıurfa'da Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan ve terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendiren 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda Suruç bölgesinde görev yapan yargı mensuplarının da içerisinde olduğu kamu görevlilerine eylem hazırlığında olan ve PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü ile iltisaklı olduğu değerlendirilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ve çok sayıda fişek ile dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahsın adli işlemleri devam ediyor."

Son dakika... Şanlıurfada kamu görevlilerine eylem hazırlığındaki 4 şüpheli gözaltında

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#Şanlıurfa#Jandarma#Terör Örgütü

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