Son dakika... Şanlıurfa'da hareketli dakikalar... Mahsur kaldılar...

Merkez Haliliye ilçesi Asfalt Caddesi üzerindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesiyle otel boşaltılırken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 3 kişi pencereye çıkarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişiyi pencereden ve otelin damından merdiven yardımıyla indirdi. Bu sırada çevredekiler itfaiye ekiplerini alkışladı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yangın nedeniyle polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.