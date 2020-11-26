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AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 13:39 | Son Güncelleme:

Son dakika... Şanlıurfa'da hareketli dakikalar... Mahsur kaldılar...

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Son dakika... Şanlıurfa'da hareketli dakikalar... Mahsur kaldılar...
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Şanlıurfa'da bir otelde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Merkez Haliliye ilçesi Asfalt Caddesi üzerindeki bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesiyle otel boşaltılırken, yoğun duman nedeniyle binada mahsur kalan 3 kişi pencereye çıkarak yardım istedi.

Son dakika... Şanlıurfada hareketli dakikalar... Mahsur kaldılar...

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle içeride mahsur kalan 3 kişiyi pencereden ve otelin damından merdiven yardımıyla indirdi. Bu sırada çevredekiler itfaiye ekiplerini alkışladı.

Dumandan etkilenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Son dakika... Şanlıurfada hareketli dakikalar... Mahsur kaldılar...

Yangın nedeniyle polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Son dakika... Şanlıurfada hareketli dakikalar... Mahsur kaldılar...

İtfaiye ekiplerinin oteldeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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